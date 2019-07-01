В КНДР оценили встречу Ким Чен Ына и Трампа

Центральное телеграфное агентство Кореи прокомментировало встречу северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

ЦТАК назвало встречу «исторической» и «удивительной». «Историческим» объявлено и рукопожатие, которым обменялись лидеры двух стран, передает РИА «Новости».

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