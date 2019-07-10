Экс-начальник штаба ЧФ: Провокация против «Сметливого» устроена НАТО и Украиной

«Украинцам и американцам не нравится, что им не дают свободно выполнять свои грязные задачи вблизи берегов России», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Он назвал провокацией заявление Киева о том, что российский сторожевик «Сметливый» зашел в зону стрельб учений Sea Breeze.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов считает провокацией утверждения командования ВМС Украины о том, что российский сторожевой корабль помешал международным учениям. По его словам, подобные обвинения нужно подтверждать фактами, – например, данными с радаров, записями переговоров капитанов. В то же время вице-адмирал пояснил, что российский корабль обязан следить за ходом учений, в которых участвуют корабли НАТО.

«Сметливый» знает Черное море как свои пять пальцев. На учениях Sea Breeze кроме запланированных совместных задач НАТО вело еще и разведку. Естественно, «Сметливый» также наблюдал за ними и контролировал ситуацию. Украинцам и американцам не нравится, что их контролирует российский корабль Черноморского флота», – сказал Святашов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-служба ВМС Украины сообщила, что корабль Черноморского флота «Сметливый» зашел в закрытый район проведения стрельб в рамках учений Sea Breeze и «провоцировал на опасную ситуацию». Он был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный», но «сделал вид, что у него проблемы со связью».

В Севастополе уже опровергли эти утверждения. «Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе ЧФ, добавив, что «Сметливый» действует в строгом соответствии с нормами международного права».

Ранее сообщалось, что «Сметливый» взял под контроль американский эсминец USS Carney, который как раз и пришел в Черное море ради участия в маневрах.

Святашов сомневается в том, что «Сметливый» мог случайно зайти в запретную зону, увлекшись слежкой за американским эсминцем. «Корабль должен идти по всем правилам – в кормовых секторах от корабля, за которым он следит и ни в коем случае не пересекать курс», – подчеркнул он.

Вице-адмирал напомнил: всякий раз при проведении международных учений в акватории Черного моря российские корабли следят за происходящим, – это общемировая практика, – однако в зону маневров не заходят.

«Те, кто проводит учения, должны оповестить, где и в каком районе будут выполняться маневры и стрельбы. Этот район официально закрывается для навигации. Естественно, корабль другой стороны не должен заходить в этот район. Но НАТО не нравится, что Россия не дает им тут свободно маневрировать – без наблюдения. Поэтому они и пошли на эту провокацию», – уверен Святашов.

Вице-адмирал добавил также, что связь между кораблями есть всегда: «Она производится, в частности, по международному «16-му каналу». На этой частоте общаются не только военные корабли, но и гражданские суда».