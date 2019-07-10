ЧФ отреагировал на сведения о заходе «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» не заходил в зону проведения учений НАТО Sea Breeze-2019, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

В сообщении указывается, что сторожевой корабль выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями натовских кораблей для оперативного реагирования на случай нештатных ситуаций, которые могут угрожать гражданскому судоходству.

«При этом «Сметливый» действует в строгом соответствии с нормами международного права», – подчеркивается в сообщении.

Ранее командование ВМС Украины сообщило о заходе сторожевого корабля Военно-морского флота России «Сметливый» в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze.