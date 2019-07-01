В третий полуфинал «Цифрового прорыва» прошли 90 команд

На минувшей неделе состоялись региональные полуфиналы конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В нем поучаствовали 360 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из Красноярска, Ставрополя, Самары, Ульяновска и Архангельска.

По итогам четвертой волны хакатонов в финал попали 90 лучших команд, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На защите проектов в Ульяновске присутствовал Губернатор области Сергей Морозов. «Ряд ИТ-компаний и организаций Ульяновской области активно занимаются цифровизацией ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это новый этап развития и технологий, и экономических моделей. Это то, чему посвящен «Цифровой прорыв». Я хочу предложить идею создания Клуба цифровых лидеров Ульяновской области, и пригласить войти в него первыми компании и организации, представители которых работали с участниками хакатона как эксперты. Я дам поручение проработать вопрос о создании такого клуба, чтобы все участники цифровизации региона выступали как единое движение за экономику будущего», – сообщил губернатор.

Трек «Здравоохранение» стал самым популярным на хакатоне в Самаре – разработкой решений для этой сферы занимались девять команд. Одними из победителей трека стала команда Skynet.

«Очень волновались, потому что чувствовала высокую конкуренцию – в нашем треке было больше всего команд, и ребята собрались очень опытные. За 36 часов хотелось разработать максимально готовый продукт, который бы говорил сам за себя. С командой мы очень сдружились и сработались, готовы ехать на финал в Казань и побеждать», – поделилась Елена Трошина, участница команды Skynet.

«Это был мой первый хакатон в жизни, – рассказывает Алена Беляева из команды-победителя Frozen Lab в Красноярске, – Цель участия в «Цифровом прорыве» для меня – проверить свои профессиональные компетенции и побороть страхи. Мы раньше не были знакомы с ребятами из команды, но сразу пришли к взаимопониманию, что отразилось на качестве нашей работы. На разработку прототипа отводилось всего 36 часов, поэтому максимально сосредоточились на том, чтобы качественно сделать минимум, который можем показать здесь и сейчас. Несомненно, хочется выиграть грант и завершить начатый проект, но главное для меня – участие».

«Команды четвертой волны хакатона показали себя настоящими профессионалами, которые могут в режиме «нон-стоп» работать над сложными задачами. Я считаю, что за эти два дня они стали настоящими героями – участники показали блестящие результаты, поразили челнов жюри и создали прототипы, которые уже завтра смогут изменить нашу реальность. Поздравляю победителей и желаю побороться в финале за звание самой инновационной команды России», – прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Следующие полуфиналы пройдут в Ярославле, Челябинске, Новосибирске, Уфе и Астрахани.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тыс. человек.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».