В третий полуфинал «Цифрового прорыва» прошли 90 команд

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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            В третий полуфинал «Цифрового прорыва» прошли 90 команд

            1 июля 2019, 16:31

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            На минувшей неделе состоялись региональные полуфиналы конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В нем поучаствовали 360 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из Красноярска, Ставрополя, Самары, Ульяновска и Архангельска.

            По итогам четвертой волны хакатонов в финал попали 90 лучших команд, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            На защите проектов в Ульяновске присутствовал Губернатор области Сергей Морозов. «Ряд ИТ-компаний и организаций Ульяновской области активно занимаются цифровизацией ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это новый этап развития и технологий, и экономических моделей. Это то, чему посвящен «Цифровой прорыв». Я хочу предложить идею создания Клуба цифровых лидеров Ульяновской области, и пригласить войти в него первыми компании и организации, представители которых работали с участниками хакатона как эксперты. Я дам поручение проработать вопрос о создании такого клуба, чтобы все участники цифровизации региона выступали как единое движение за экономику будущего», – сообщил губернатор.

            Трек «Здравоохранение» стал самым популярным на хакатоне в Самаре – разработкой решений для этой сферы занимались девять команд. Одними из победителей трека стала команда Skynet.

            «Очень волновались, потому что чувствовала высокую конкуренцию – в нашем треке было больше всего команд, и ребята собрались очень опытные. За 36 часов хотелось разработать максимально готовый продукт, который бы говорил сам за себя. С командой мы очень сдружились и сработались, готовы ехать на финал в Казань и побеждать», – поделилась Елена Трошина, участница команды Skynet.

            «Это был мой первый хакатон в жизни, – рассказывает Алена Беляева из команды-победителя Frozen Lab в Красноярске, – Цель участия в «Цифровом прорыве» для меня – проверить свои профессиональные компетенции и побороть страхи. Мы раньше не были знакомы с ребятами из команды, но сразу пришли к взаимопониманию, что отразилось на качестве нашей работы. На разработку прототипа отводилось всего 36 часов, поэтому максимально сосредоточились на том, чтобы качественно сделать минимум, который можем показать здесь и сейчас. Несомненно, хочется выиграть грант и завершить начатый проект, но главное для меня – участие».

            «Команды четвертой волны хакатона показали себя настоящими профессионалами, которые могут в режиме «нон-стоп» работать над сложными задачами. Я считаю, что за эти два дня они стали настоящими героями – участники показали блестящие результаты, поразили челнов жюри и создали прототипы, которые уже завтра смогут изменить нашу реальность. Поздравляю победителей и желаю побороться в финале за звание самой инновационной команды России», – прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

            Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Следующие полуфиналы пройдут в Ярославле, Челябинске, Новосибирске, Уфе и Астрахани.

            Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

            20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тыс. человек.

            Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

            По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

            Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».


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