Москва предложила Вашингтону обменять американцев на Ярошенко

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает США рассмотреть вопрос обмена российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, на находящихся в России американцев.

«Мы призываем наших коллег, начиная от резонансных гуманитарных вопросов... – освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но и в нарушение частного права», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо облегчить условия работы посольств и консульств в обеих странах, ликвидировать «безумные очереди за визами, не прятаться за решения о сокращении персонала».

Напомним, осужденный в США на 20 лет российский летчик Константин Ярошенко впервые за семь лет увиделся с семьей в августе 2018 года. Он также жаловался на ухудшение здоровья в американской тюрьме.