Парламент Молдавии отказался подчиняться требованию о роспуске

Парламент Молдавии намерен продолжить работу, сообщила его спикер Зинаида Гречаный.

Она сообщила, что парламентарии «не готовятся к досрочным выборам». В понедельник планируется утвердить генсекретаря парламента и приступить к рассмотрению «других законодательных инициатив».

«Мы не собираемся распускать парламент, он дееспособен и был выбран законно», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на RTR Moldova.

Гречаный подчеркнула, что новый кабмин «приступает к своим обязанностям», парламент «тоже будет работать».

Она заверила, что Демпартия не просто может принять участие в работе парламента, демократы «должны находиться в парламенте, с понедельника надо идти на работу». Для представителей этой партии оставлено место вице-спикера, а также должности в ряде парламентских комиссий.

По ее словам, парламент в ближайшее время должен обеспечить стабильность в стране и начать работу кабмина. Также необходимо обсудить возвращение к пропорциональной избирательной системе.

Парламент обратится в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку действиям Конституционного суда страны, который отказался признавать новое правительство Молдавии.

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Гречаный приветствовала решение ЕС, поддержавшего парламент и правительство.