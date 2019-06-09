Оба пилота разбившегося в Бурятии Ан-2 выжили

Второй член экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии, обнаружен живым, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

По информации источника «Интерфакса», спасатели готовят площадку для транспортировки пострадавшего.

Напомним, самолет Ан-2, на борту которого находились два человека, в воскресенье совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.

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«Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень», – передает ТАСС сообщение представителя Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Самолет осуществлял в горах обработку леса от сибирского шелкопряда. Аварийную посадку он совершил в районе местности Улан-Горхон.

Самолет принадлежал авиакомпании «Феникс» (зарегистрирована в Хакасии, базируется в Ачинске Красноярского края), парк которой состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем).

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