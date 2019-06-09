Глава ВТБ о сотрудничестве России и Китая: Мы тоже не в детсад ходим

Россия, сотрудничая с Китаем, не забывает о своих интересах, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Так Костин отреагировал на прозвучавшее в программе мнение, что двум странам необходимо развивать взаимовыгодные проекты, чтобы Россия «не стала источником сырья для Китая».

«Китай сегодня находит общий язык относительно того, какими их новые правила должны быть. Мы тоже не в детсад ходим. Я думаю, мы свои интересы тоже отстаиваем, Россия мощная держава», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России. Состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о визите китайского лидера в Россию.