Зеленский похвастался «отправленной в нокдаун» системой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил действующую систему в нокдаун, а после выборов в Верховную раду отправит ее в нокаут.

«Слуга народа» – это не бренд, это – наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», – передает его слова «Интерфакс-Украина».

В воскресенье партия Зеленского на съезде назвала первых кандидатов на выборах в Верховную раду.

Перевыборы в Раду пройдут 21 июля.