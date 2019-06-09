В Госдуме отреагировали на ситуацию в Молдавии

Молдавским депутатам следует решать все политические разногласия путем переговоров, а не репрессивными действиями, с соответствующим призывом к коллегам обратился член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

«Мы призываем наших молдавских коллег решать все разногласия путем переговоров, а не путем каких-то таких репрессивных действий», – приводит его слова РИА «Новости».

Морозов отметил, что урегулирование политического кризиса является внутренним делом этой страны, однако «хотелось бы, чтобы там была ситуация стабильная и поменьше разногласий и больше взаимодействия с Россией в позитивном ключе».

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Напомним, в субботу Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания Молдавия получила новое правительство, однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

В воскресенье назначенный КС временно исполняющим обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Парламент Молдавии в ответ признал незаконным кабмин Филипа и заявил о намерении обратиться в Совбез ООН.

Российский спецпредставитель по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал действия прежних властей Молдавии «откровенно криминальными».

Молдавский политолог Сергей Назария не исключил, что Додона могут арестовать.