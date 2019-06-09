ЕС внес изменения в правила оформления визы

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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналогФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?  Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...

Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            ЕС внес изменения в правила оформления визы

               9 июня 2019, 12:00
            Фото: Александра Мудрац/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Евросоюз меняет правила выдачи виз для граждан третьих стран. Изменения коснутся в том числе России. Изменения в визовый кодекс окончательно утверждены 6 июня, но применять новые правила начнут только через полгода.

            Изменения касаются виз на поездки до 90 дней. Сейчас стандартная Шенгенская виза для граждан Белоруссии и Казахстана стоит 60 евро, однако после изменений сбор повысят до 80 евро. Плата для детей в возрасте от шести до 12 лет возрастет с 35 до 40 евро, сообщает Deutsche Welle.

            Цена распространяется на граждан Белоруссии и Казахстана, а для граждан России, Армении и Азербайджана нынешний сбор, который составляет 35 евро, скорее всего не изменится.

            Новый визовый кодекс предусматривает пересмотр сбора каждые три года.

            Сейчас подать заявление на Шенгенскую визу можно не ранее, чем за три месяца до начала поездки и не позднее, чем за 15 дней, по новым правилам нести документы в посольство или консульство можно будет за полгода до выезда.

            Также будет упрощена выдача многократных виз с действием от одного года до пяти лет. Эти визы могут получить те, кто регулярно посещает ЕС – бизнесмены, моряки, артисты. В кодексе теперь говорится, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих, однако для получения ее у человека должна быть «положительная визовая история».

            Кроме того, теперь разрешены заполнение заявки онлайн и электронная подпись.

            Наиболее серьезным нововведением называется привязка условий выдачи виз к тому, насколько каждая страна сотрудничает с ЕС в вопросе реадмиссии мигрантов. Если какая-либо страна не сотрудничает по этому вопросу с Евросоюзом, то Еврокомиссия будет предлагать Совету ЕС санкции, которые касаются рассмотрения визовых заявок или даже размера консульского сбора. В ином случае ЕК может предложить снижение платы за визу, сокращение сроков рассмотрения заявок или увеличение периода действия многократных виз.

            На граждан России это, скорее всего, не будет иметь большого влияния, так как договор о реадмиссии действует еще с 2007 года.

            О том, что Совет ЕС по внутренним делам принял поправки к визовому кодексу, сообщалось 6 июня.


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