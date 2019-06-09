ЕС внес изменения в правила оформления визы

Евросоюз меняет правила выдачи виз для граждан третьих стран. Изменения коснутся в том числе России. Изменения в визовый кодекс окончательно утверждены 6 июня, но применять новые правила начнут только через полгода.

Изменения касаются виз на поездки до 90 дней. Сейчас стандартная Шенгенская виза для граждан Белоруссии и Казахстана стоит 60 евро, однако после изменений сбор повысят до 80 евро. Плата для детей в возрасте от шести до 12 лет возрастет с 35 до 40 евро, сообщает Deutsche Welle.

Цена распространяется на граждан Белоруссии и Казахстана, а для граждан России, Армении и Азербайджана нынешний сбор, который составляет 35 евро, скорее всего не изменится.

Новый визовый кодекс предусматривает пересмотр сбора каждые три года.

Сейчас подать заявление на Шенгенскую визу можно не ранее, чем за три месяца до начала поездки и не позднее, чем за 15 дней, по новым правилам нести документы в посольство или консульство можно будет за полгода до выезда.

Также будет упрощена выдача многократных виз с действием от одного года до пяти лет. Эти визы могут получить те, кто регулярно посещает ЕС – бизнесмены, моряки, артисты. В кодексе теперь говорится, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих, однако для получения ее у человека должна быть «положительная визовая история».

Кроме того, теперь разрешены заполнение заявки онлайн и электронная подпись.

Наиболее серьезным нововведением называется привязка условий выдачи виз к тому, насколько каждая страна сотрудничает с ЕС в вопросе реадмиссии мигрантов. Если какая-либо страна не сотрудничает по этому вопросу с Евросоюзом, то Еврокомиссия будет предлагать Совету ЕС санкции, которые касаются рассмотрения визовых заявок или даже размера консульского сбора. В ином случае ЕК может предложить снижение платы за визу, сокращение сроков рассмотрения заявок или увеличение периода действия многократных виз.

На граждан России это, скорее всего, не будет иметь большого влияния, так как договор о реадмиссии действует еще с 2007 года.

О том, что Совет ЕС по внутренним делам принял поправки к визовому кодексу, сообщалось 6 июня.