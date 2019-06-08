Дуб Трампа и Макрона в Вашингтоне погиб

Дуб, который у Белого дома посадили лидеры Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, погиб, сообщают СМИ.

Дерево могло не пережить фитосанитарный контроль, передает RT со ссылкой на Le Figaro.

Дуб посадили в апреле 2018 года. Макрон привез саженец из Европы. Позднее дуб пропал. В Париже объяснили, что его отправили на карантин, как того требуют законы США.