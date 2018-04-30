Париж объяснил пропажу посаженного Макроном и Трампом дуба

В Елисейском дворце объяснили, куда пропал дуб, который у Белого дома посадили президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

Источник Huffington Post сообщил, что дерево в соответствии с нормами таможни США временно отправлено на карантин.

Как заявили в Елисейском дворце, дуб «чувствует себя хорошо», передает РИА «Новости».