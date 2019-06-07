Опубликовано фото опасного сближения российского и американского кораблей

В Сети опубликовали фотографию едва не столкнувшихся кораблей России и США, снимок обнародовал корреспондент CNN Барбара Старр.

Старр разместила фотографию в своем Twitter, указав при этом, что это первый снимок изображения опасно сблизившихся кораблей.

На фотографии запечатлены два судна, которые находятся на опасно близком расстоянии друг от друга. Российский корабль «Адмирал Виноградов» расположен на снимке слева, справа находится американский «Чанселорсвилль» (Chancellorsville).

Ранее стало известно, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля.

Этот инцидент газете ВЗГЛЯД комментировал адмирал Владимир Комоедов.