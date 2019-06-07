Десятки российских пилотов остались без работы из-за проблем с дипломами

Десятки пилотов по всей стране остались без работы после прошлогодней катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, пишут российские СМИ.

По данным газеты «Коммерсант», в ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Прокурорами были установлены еще 64 пилота, помимо погибшего Гамбарян, окончивших ЮУрГУ. По результатам проверки Росавиация стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.

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Пилоты обратились в суды, чтобы обжаловать действия Росавиации. В исках они, как правило, указывали, что не предоставляли недостоверные сведения для получения свидетельств пилотов: учились в ЮУрГУ, о чем свидетельствуют дипломы вуза, а летали, заключив соответствующие договоры, на тренажерах и воздушных судах «ЧелАвиа» и ЧЛУГА. Однако суды иски отклонили, сославшись на то, что у всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов.

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