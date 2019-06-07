ООН запланировала победить голод к 2030 году

Международные организации намерены положить конец голоду и недоеданию во всех формах к 2030 году, сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он сообщил, что в мире голодает 821 млн человек, из них 124 млн испытывают острый голод, передает РИА «Новости».

Бизли подчеркнул, что борьбе с голодом мешают климатические потрясения и войны, поскольку «мир и продовольственная безопасность идут рука об руку». По его словам, для победы над голодом необходимо «положить конец войнам».