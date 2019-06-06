Генконсульство в Марселе назвало «грязной инсинуацией» сообщения о «российском шпионе»

В генеральном консульстве России в Марселе заявили, что публикация Le Monde о якобы «российском шпионе» является «грязной инсинуацией».

«Это грязная инсинуация, мы не комментируем», – передает РИА «Новости» слова представителя генконсульства.

Ранее Le Monde заявило, что Франция разоблачила «шпиона» – Сергея Желтикова, который занимал посты в консульстве Марселя. В 2016 году, по данным издания, он покинул страну.

Также Желтиков работал в Швейцарии и там якобы обвиняется судами этой страны по делу о якобы кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Утверждалось, что Желтикова раскрыли в 2018 году.