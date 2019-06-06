Голодец заявила, что каждый россиянин должен путешествовать раз в год

Зампред правительства Ольга Голодец заявила, что каждый россиянин в ближайшее время должен получить возможность раз в год отправиться в туристическую поездку.

«Туризм – это качество жизни населения. Сделать туризм доступным для каждого жителя страны, чтобы на каждого гражданина РФ в год приходилась хотя бы одна туристическая поездка», – сказала Голодец, передает РИА «Новости».

Она добавила, что сейчас, согласно международной статистике, на каждого россиянина приходится 0,9 поездок в год.

Голодец отметила, что стратегия развития туризма нацелена на расширение инфраструктуры и создание условий для инвестиций в бизнес.

Зампред сообщила, что рынок внутреннего российского и въездного туризма должен быть увеличен.

«Есть задача увеличения туризма, потому что выездной туризм, по разным оценкам, составляет около 40 млрд долларов. Конечно, мы хотели бы увеличить объем внутреннего и въездного туризма как минимум на 20 млрд долларов», – пояснила Голодец.

В 2018 году стало известно, что Россия вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок, всего в стране их было продано около 2,5 млн.

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