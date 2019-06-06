В Ватикане рассказали о предстоящей встрече Путина и папы Римского

Президент России Владимир Путин посетит Ватикан, где встретиться с папой Римским Франциском.

Встреча намечена на 4 июля, передает AFP со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

«Я могу подтвердить, что святой отец (папа Франциск) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля», – заявил Джизотти.

Ранее в РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России.

Папа римский Франциск выразил желание побывать в России. Об этом он, в частности, сказал по дороге в Софию в начале мая 2019 года.

В Москву с паломнической поездкой уже приезжала делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом.