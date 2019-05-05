Папа Римский захотел в Россию

Папа Римский Франциск выразил желание побывать в России, об этом понтифик сказал по дороге в Софию, где он начинает в воскресенье свой апостольский визит по приглашению руководства Болгарии и католических епископов этой страны.

«Я должен заехать [в Россию]», – ответил Франциск в шутливой форме на замечание о том, что нынешний вояж, в центре которого, в том числе, поклонение святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, очень близок географически России, передает ТАСС.

Ранее в Москву с паломнической поездкой приезжала делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом. Ее участники встречались с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который, как пишет L’Osservatore Romano, вспоминал о встрече с Франциском на Кубе в феврале 2016 года. Предстоятель Русской православной церкви попросил передать папе Франциску «приветствие любви и братства».

В феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой Римским Франциском на Кубе. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.