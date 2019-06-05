Украинские ВМС отпустили российское судно

ВМС Украины не стали задерживать сухогруз Melita, который под флагом России из-за шторма попал в украинские территориальные воды, судно направили по безопасному маршруту к пункту назначения, сообщили в украинских Военно-морских силах.

«Сегодня 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова, сухогруз Melita под флагом России, следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль», – сообщается в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что судно было обнаружено на траверзе Тендровской косы и опрошено. Подчеркивается, что были формальные основания для задержания судна – произошло нарушение госграницы Украины, выключена автоматическая идентификационная система – однако было принято решение не делать этого.

«Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, уход или арест экипажа», – говорится в заявлении.

ВМС Украины при этом сравнивает ситуацию с торговым судном, из-за шторма зашедшего в территориальные воды Украины, с сознательной провокацией, которую боевые украинские катера совершили 25 ноября 2018 года.