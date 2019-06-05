Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61% до 59,73 за баррель, следует из данных биржи; это минимум с 29 января 2019 года.

Такая цена на фьючерсы марки Brent установилась на бирже ICE в Лондоне в 18.50 мск, передает ТАСС.

Утром в среду нефть Brent дешевела на данных о росте запасов сырья в США.