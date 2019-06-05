Нефть подешевела на данных о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,53% – до 61,64 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,8% – до 53,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на настроения инвесторов оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,5 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения.