В ЛНР осуждены 16 украинцев за убийство главы Народной милиции

Военный суд ЛНР осудил 16 украинцев за убийство главы управления Народной милиции республики Олега Анащенко.

«Приговором Военного суда Луганской народной республики участники преступного сообщества признаны виновными и осуждены к наказанию на срок от 11 лет лишения свободы до 20 лет и шести месяцев лишения свободы», – сообщила генпрокуратура ЛНР, передает агентство «Луганский информационный центр».

В надзорном органе добавили, что осужденные также были признаны виновными в убийствах и терактах на территории республики.

«Подготовка и проведение диверсионно-разведывательной деятельности, похищение и убийства граждан, совершение террористических актов и диверсий на территории ЛНР было поручено 8-му полку специального назначения главного управления разведки Министерства обороны Украины и главному управлению СБУ», – пояснили в ведомстве.

Напомним, Анащенко был убит в центре Луганска в феврале 2017 года, он погиб в результате подрыва внедорожника, под который заложили управляемый фугас.