Мэй перепутала дату высадки союзников в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликовала твит с неверной датой высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Мэй написала в Twitter, что 5 июня исполняется 75 лет со дня Нормандской операции, которая стала «началом конца второй Мировой войны», сообщает The Independent.

Однако высадка войск произошла 6 июня 1944 года. Уточняется, что через некоторое время твит был удален.

Ранее сообщалось, что посольство России в Британии раскритиковало Мэй за антироссийские фальсификации на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.