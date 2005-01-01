Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. «Тори» придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

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    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

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    Самые скандальные победители «Евровидения»

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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

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          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

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            НОВОСТЬ ЧАСА:Названы сроки избрания нового премьера Британии
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            Первые итоги выборов в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

            «чего ожидала?»


            Пушков объяснил отказ Нуланд в российской визе

            Видео

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            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.  (фото: Hannah McKay/Reuters)
            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.  (фото: Hannah McKay/Reuters)
            Тереза Мэй является тяжеловесом британской политики. В 2001 году в теневом правительстве она занимала должность министра образования  (фото: Fiona Hanson/PA Wire/PA Images/ТАСС)
            В июле 2016 года Мэй была приглашена на прием к королеве Великобритании Елизавете II в Букингемский дворец, чтобы получить одобрение на назначение премьер-министром  (фото: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/ТАСС)
            Мэй успели прозвать «железной леди» британской политики. Она всегда жестко отстаивала интересы своей страны на международной арене, как это было и во время официального визита в Индию – бывшую британскую колонию  (фото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС)
            Во время избирательной кампании в мае 2017 года Тереза Мэй активно демонстрировала всем, что близка с народом и не брезгует фастфудом  (фото: Dylan Martinez/PA Wire/PA Images/ТАСС)
            Премьер Мэй уделяла много внимания образовательной сфере. В мае 2017 года она побывала в обычной школе в Бирмингеме, где обучаются дети сикхов  (фото: Dan Kitwood/Pool/Reuters)
            В 2018 году на съезде Консервативной партии Тереза Мэй не упустила возможность потанцевать под хит группы ABBA Dancing Queen  (фото: Darren Staples/Reuters)
            Свое свободное время Тереза Мэй проводит в кругу семьи. С мужем Филиппом она увлекается скандинавской ходьбой  (фото: Marco Bertorello/PA Wire/PA Images/ТАСС)
            В 2015 году Тереза Мэй в должности министра внутренних дел находилась в составе официальной делегации во главе с премьером Дэвидом Кэмероном (первый слева) на встрече с тогдашним мексиканским лидером Энрике Пеньей Ньето. Фотографы запечатлели Мэй с выразительной гримасой на лице  (фото: Leon Neal/Pool/Reuters)

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            Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Зеленский стал шестым президентом Украины

            Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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            Умерла Элина Быстрицкая

            Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
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