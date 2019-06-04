Посольство в Британии обвинило Мэй в фальсификации обвинений в адрес России

Российское посольство в Великобритании выразило сожаление, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом обратилась к сфальсифицированным обвинениям в адрес России.

«Весьма прискорбно, что в выступлении, которое началось со слов благодарности солдатам Второй мировой войны, глава британского правительства вновь обратилась к сфальсифицированным обвинениям в адрес нашей страны», – сказал пресс-секретарь российского дипломатического представительства, слова которого приводит ТАСС.

«Как мы неоднократно заявляли, вместо многократного повторения заклинаний об ответственности России британским властям следует как можно скорее представить общественности заслуживающие доверия результаты расследования и вернуться на путь соблюдения международно-правовых обязательств», – подчеркнул дипломат.

«Что касается «особых отношений» с США, то, если судить по словам Терезы Мэй, их содержание сводится к противодействию несуществующей «угрозе» со стороны России, борьбе с недоказанными актами «применения химического оружия» войсками Сирии, ничем не обоснованному наращиванию военных расходов НАТО, которые превысили 1 трлн долларов, размещению вооруженных сил в различных регионах мира, совместным военным операциям, координации шпионской деятельности», – констатировал представитель посольства.

«Убеждены, что народы всего мира, как и граждане Великобритании и США, ожидают более созидательной повестки дня от союза, который претендует на роль «величайшего альянса в истории». Если же идея «глобальной Британии» заключается в стремлении к проецированию военной силы (причем не своей, а американской), то она едва ли будет иметь успех», – заметил российский дипломат.

Во вторник Мэй поблагодарила Трампа за высылку российских дипломатов после инцидента в Солсбери. При этом она выступила с утверждением, что Россия якобы применила смертоносное нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании.

Напомним, 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии и покинет пост премьера страны. Это заявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

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