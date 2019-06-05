Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни, сообщает Шведский футбольный союз.

«Леннарт Юханссон является нашим величайшим международным футбольным лидером всех времен, ни один швед не оказывал подобного влияния на футбол в мире. Его действия в качестве президента UEFA и вице-президента FIFA вызывают глубокое уважение, его лидерством восхищается весь мир», – сказано в сообщении на сайте союза.

На этой неделе все матчи под эгидой УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о Юханссоне, передает ТАСС.

«УЕФА и весь европейский футбол глубоко опечалены кончиной Юханссона. Я выражаю искренние соболезнования его семье и близким, а также Шведскому футбольном союзу, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, Юханссон вложил все свое сердце в футбол, поэтому он навсегда останется в памяти как «дальновидный лидер и архитектор Лиги чемпионов».

Леннарт Юханссон занимал пост президента УЕФА в 1990-2007 годы. Также Юханссон был вице-президентом ФИФА.

В 1999 году он был награжден орденом Дружбы, а в 2005 году он получил золотую медаль за заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом. В честь шведского функционера назван трофей, который вручается победителю юношеской Лиги чемпионов.