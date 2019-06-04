Минюст предложил ввести еще один вид алиментов

Российский Минюст предложил обязать родителей, находящихся в разводе, оплачивать ребенку жилье, следует из соответствующего документа на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, дополнительные выплаты будут взыматься с родителей, дети которых живут отдельно и имеют необходимость в жилплощади, передает РИА «Новости».

В этом случае ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Суд будет определять размер выплат, а также необходимость их начисления ежемесячно, «исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон».

«Парламентская газета» сообщает, что в каждом конкретном случае суд будет оценивать ситуацию и принимать такое решение, которое сохраняло бы баланс между интересами ребенка и родителя.

Отмечается, что для принятия такого решения выплачивающий алименты родитель должен быть трудоспособным, а у семьи, в которой живет ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости, а также финансов для ее приобретения.

Ранее судебные приставы описали портрет среднестатистического неплательщика алиментов.