Россиянин задержан в Норвегии за попытку убийства

Полиция Осло задержала россиянина, подозреваемого в покушении на убийство филиппинца.

По данным правоохранителей, мужчина напал с ножом на филиппинца, выкрикивая лозунги во славу Аллаха, передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

Отмечается, что мужчина серьезно ранил 30-летнего филиппинца. Телеканал также сообщает, что у задержанного был при себе нож, которым он угрожал окружающим.

Офицер полиции Анне Аллрэк Сулем отметила, что правоохранительные органы «не расценивают данное событие как теракт».

При задержании против россиянина был применен электрошокер. В настоящее время обвинение не предъявлено, подозреваемый отправлен на медицинскую экспертизу.

«Это гражданин России, однако проживает в Норвегии много лет и уже знаком правоохранительным органам», – отмечается в сообщении.

Одновременно с информацией о нападении на филиппинца, появилось сообщение о пожаре неподалеку. Полиция связывает эти два инцидента, так как россиянин некоторое время проживал в квартире, где произошло возгорание.