В Латвии захотели провести дерусификацию православной церкви

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам призвала на законодательном уровне установить, что руководители Латвийской православной церкви должны являться гражданами этой страны, проживающими здесь не менее 10 последних лет, сообщают СМИ.

В аннотации к законопроекту сообщается, что критерии гражданства и постоянного места жительства для руководителей церкви, руководство которой находится за пределами Латвии, «позволит укрепить автономию» организации и «даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа», сообщает Delfi.

По мнению законодателей, таким образом удастся укрепить государственную и общественную безопасность Латвии.

Норму предлагается применять в отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на должности.

При подготовке проводились консультации с представителями Латвийской православной церкви и министерства иностранных дел.

Латвийская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Сейчас ее возглавляет митрополит Александр Кудряшов, уроженец Латвии.