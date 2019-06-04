В Кузбассе двое заключенных умерли после драки

Двое заключенных погибли в результате драки в кузбасской колонии, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по Кемеровской области.

Между осужденными в одной из колоний региона 30 мая произошла ссора, инцидент перерос в драку, говорится в сообщении на сайте СК.

«В результате 28-и 32-летнему осужденным причинены множественные телесные повреждения, от которых в течение часа они скончались в помещении отряда», – уточняет ведомство.

На место преступления прибыли следователи вместе с криминалистами, был назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, по установлению причин смерти потерпевших.

«Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших»)», – подчеркивает СК.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц колонии, которые обязаны следить за порядком на территории учреждения.

В феврале в Саратовской области осужденные, вооружившись палками и металлическими прутьями, напали на других заключенных.