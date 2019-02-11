В саратовской колонии заключенные побили друг друга палками и железными прутьями

В Красноармейском районе Саратовской области осужденные, вооружившись палками и металлическими прутьями, напали на других заключенных, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

Происшествие случилось 31 января около 20.00 по местному времени в ФКУ ИК-7, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, группа заключенных напала на 11 осужденных, причинив им вред здоровью различной степени тяжести и дезорганизовав деятельность учреждения, говорится в сообщении.

«Указанные противоправные действия совершены злоумышленниками из мести за оказанное потерпевшими содействие администрации исправительной колонии», – уточняет СК.

Следователи возбудили дело по признакам преступления по статье «дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, состоящая в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного из мести за оказанное им содействие администрации учреждения».

Ведомство также опубликовало видеозапись с места событий.

«Прячьте их, не то поубивают. Просто прячьте», – слышен голос на записи одного из очевидцев.

8 февраля в самарской колонии №5 между осужденными произошел конфликт, сообщалось о 15 пострадавших, позже число увеличилось до 17. Зачинщиком называют одного из работавших в хозблоке, который начал выкрикивать нецензурные ругательства в адрес заключенных из отряда, шедшего на ужин. Те побежали за обидчиком, после чего в одном из помещений завязалась драка.