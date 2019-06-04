Мэра Одессы внесли в базу «Миротворца»

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец», он был внесен туда из-за наличия в прошлом российского гражданства.

«По информации россиян, на человека с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, такой же датой и местом рождения действительно выдавались паспорта Российской Федерации. Первый свой паспорт этот человек получил в 2002 году, второй – в 2003-м. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет. Оба паспорта были аннулированы в 2017 году из-за нарушения процедуры выдачи», – сообщается на сайте, передает ТАСС.

Также в публикации приводятся слова прокурора спецпрокуратуры Украины о том, что наверняка утверждать о российском гражданстве Труханова в прошлом нельзя.

В 2018 году Шевченковский районный суд Киева обязал следователей СБУ возбудить уголовное дело против мэра Одессы Труханова, его подозревали в попытке парализовать работу военного аэродрома Школьный.

Труханов также попал под новые российские санкции, направленные против Украины.

Украинские СМИ сообщали, что российский паспорт Труханова был признан недействительным по его же иску в 2017 году.