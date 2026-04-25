  • Новость часаЧисло пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Умер Герой России Алексей Петров
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня

    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Эксперт Потапов: ВСУ могли применить дешевый аппарат для удара по Екатеринбургу

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    25 апреля 2026, 09:15 • Новости дня
    Взрывы разрушили портовую инфраструктуру в Одесской области

    Инфраструктура портов и склады получили повреждения после взрывов под Одессой

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ночных ударов существенный урон нанесен припортовым объектам и складским помещениям Одесской области.

    В результате серии взрывов инфраструктура портов в Одесской области получила значительные повреждения, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает ТАСС.

    «Одесская область. Повреждена припортовая инфраструктура, складские помещения», – написал украинский чиновник в своем Telegram-канале.

    Cообщения о сильных взрывах в регионе начали поступать еще в ночь на субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на объектах портовой инфраструктуры возникли сильные пожары.

    Ранее в регионе из-за ночных взрывов пострадала энергетическая инфраструктура.

    В начале года власти зафиксировали повреждения на территории морского порта в Одесском районе.

    24 апреля 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления Владимира Зеленского о намерении удерживать позиции в Донецкой области свидетельствуют о ставке Киева на продолжение боевых действий, заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, инициативы Лондона и Парижа по размещению международных сил на Украине свидетельствуют о стремлении Запада подыграть в этом Киеву.

    «Сейчас на Западе возникает истерика: Зеленский заявляет, что никуда не уйдет из Донецкой области, – это часть его гарантий безопасности. То есть он видит гарантии безопасности в войне», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД добавил, что западные страны призывают остановить боевые действия по линии соприкосновения, а Британия и Франция предлагают развертывание многонациональных стабилизационных сил. «Это означает только одно – они хотят снабдить нацистский режим гарантиями безопасности», – подытожил Лавров.

    В феврале Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса.

    25 апреля 2026, 06:28 • Новости дня
    Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

    «По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом», – сообщил Паслер в Max.

    На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, эвакуированы 50 человек. В регионе введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, активно работают системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован. ПВО уничтожила пять беспилотников над Воронежской областью.

    24 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Украинских школьников начали принуждать к постановке на военный учет
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских школьников хотят обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для получения электронных военных билетов.

    Отмечается, что сейчас школьная администрация может лишь напомнить ученикам о необходимости встать на учет, если у них нет электронного военного билета, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, уже появились случаи, когда родителей вызывают на так называемые «воспитательные беседы», а самих учеников подвергают травле за «непатриотическую позицию». Это, по данным источника, связано с отказом регистрироваться в приложении или отсутствием электронного документа.

    Приложение «Резерв+» Министерство обороны Украины запустило в мае 2024 года. Сервис позволяет обновлять данные воинского учета онлайн, а позднее появилась возможность подавать документы на отсрочку или бронь от призыва. Изначально украинские власти заявляли, что регистрация в «Резерв+» будет добровольной, а электронный военный билет приравнен по юридической силе к бумажному аналогу.

    В июне, июле и сентябре прошлого года в приложении «Резерв+» произошли масштабные сбои.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    24 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

    Дроны были перехвачены силами ПВО над территориями Кировского и Дзержинского округов, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор в Max.

    На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и специальная группа, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!


    25 апреля 2026, 07:57 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были ликвидированы в небе над Татарстаном и Крымом. Также ПВО отработала по воздушным целям над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге. После атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге зафиксировано шесть обращений за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.

    24 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение европейского руководства предоставить Киеву финансовую помощь в размере 90 млрд евро вызвало резкое недовольство польского депутата Европейского парламента Евы Зайончковской-Герник.

    Одобрение масштабной поддержки для соседней страны стало серьезной ошибкой Варшавы, указала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Политик обратила внимание на стремительность принятия решения после снятия блокировки со стороны Венгрии.

    «Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 млрд евро <…> А Польша – самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», – заявила Зайончковская-Герник.

    Кроме того, парламентарий заявила о крайней степени усталости от непродуманных действий европейских чиновников. По ее мнению, подобные шаги демонстрируют очевидную глупость принимаемых на уровне руководства объединения политических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава сняли вето с этого европейского плана финансирования.

    25 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Бочково в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом Миропольем, Комаровкой и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял более 160 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ около Великой Шапковки, Паламаревки, Шийковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Татьяновки, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Рай-Александровки, Малиновки, Николаевки, Ильиновки и Артема ДНР.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии у Шевченко, Светлого, Новотроицкого, Рубежного, Сергеевки, Белицкого ДНР, Веселого, Новоподгороднего и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Маломихайлови, Добропасово Днепропетровской области, Александрограда ДНР, Любицкого, Воздвижевки, Верхней Терсы и Мирного Запорожской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих и склад материальных средств, отчитались в Минобороны.

    Отметим, российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    24 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    Лавров заявил о войне Запада с Россией руками Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически объявили России войну, используя для этого Украину.

    «Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим», – сказал Лавров на встрече с представителями российских НКО, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев не смог бы противостоять России без постоянной поддержки западным вооружением, разведданными и обучением военных.

    Министр добавил, что украинское государство и киевский режим используются странами Запада как «геополитический таран» против России. Лавров также отметил, что представители Генерального штаба Бельгии открыто заявляют о подготовке к войне с Россией, а Украина, по их словам, помогает выиграть время.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине.

    В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией.

    25 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам портовой инфраструктуры Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотника, 656 ЗРК, 29 038 танков и других бронемашин, 1 709 боевых машин РСЗО, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 117 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

