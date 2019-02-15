Стало известно о лишении мэра Одессы российского гражданства

Российский паспорт мэра Одессы Геннадия Труханова был признан недействительным по его же иску в 2017 году, сообщают украинские СМИ.

Об этом рассказала журналистка Катерина Маденс, передает «Гордон».

Решение о признании незаконным российского паспорта на имя Геннадия Труханова принял Сергиево-Посадский городской суд.

Отмечается, что Труханов является фигурантом уголовного дела по завладению средствами городского бюджета Одессы.

При этом представитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины пояснил, что однозначно утверждать, что человек с аннулированным паспортом и мэр Одессы – одно лицо, нельзя. При этом отмечается, что полностью совпадают данные: место и дата рождения, фамилия, имя, отчество.

Ранее Труханов попал под новые российские санкции, направленные против Украины.

В 2018 году Шевченковский районный суд Киева обязал следователей СБУ возбудить уголовное дело против мэра Одессы Труханова, его подозревали в попытке парализовать работу военного аэродрома Школьный.