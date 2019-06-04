Нефть подешевела на опасениях за перспективы спроса

Цены на нефть снизились утром во вторник из-за опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.26 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,6%, до 60,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,38% – до 53,05 доллара за баррель.

Инвесторы опасаются, что торговые разногласия в мире негативно отразятся на росте мировой экономики, что окажет давление и на спрос на нефть.

«Замедление экономической активности в настоящее время представляет угрозу для нашего базового сценария, предполагающего стабильный циклический рост спроса на нефть», – сказали аналитики Bank of America Merrill Lynch, передает Reuters.

Эксперты банка также прогнозируют, что средняя стоимость нефти марок Brent и WTI в 2019 году составит 70 долларов и 59 долларов за баррель соответственно, а в 2020 году – уже 65 долларов и 60 долларов за баррель.

Сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен заявил, что эскалация торговой напряженности между Китаем и США увеличила риски для роста мировой экономики, который и так уже замедляется.

Так, в ходе очередного раунда торговых переговоров США и Китая стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины.

Отметим, что цены на нефть снижаются с конца мая.

В воскресенье, 2 июня, госсовет КНР опубликовал «Белую книгу» по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США. В ней указывается, что Вашингтон несет полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, т.к. именно он отступает от договоренностей, достигаемых большим трудом.