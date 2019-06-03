Нефть подешевела на фоне глобальных рисков в экономике

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром сохраняют негативную динамику на фоне опасений за мировую экономику в связи с торговым конфликтом США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,45% – до 61,09 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI опустилась на 1,16% – до 52,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть снижаются с конца мая на фоне внешнеторговых рисков, которые могут повлиять на спрос. В воскресенье Госсовет КНР опубликовал «Белую книгу» по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США. Пекин заявил, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, т.к. именно Вашингтон отступает от договоренностей, достигаемых большим трудом.