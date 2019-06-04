Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) называл экс-президента Украины Петра Порошенко вором, но все равно продолжал давать ему деньги, как «наркоману дозу».

«МВФ поставил нашу страну на первое место по коррупции, по режиму ушедшего Порошенко. За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь», – сказал Рабинович в эфире канала «112 Украина», перелает РИА «Новости».

Он также отметил, что условия кредита, поставленные МВФ Украине, загнали граждан страны в «беспросветную нищету».

«Польше вы дали 86 млрд долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий – для развития страны. И она стала локомотивом. Мы воюющая страна, вы все время рассказываете о том, что мы находимся на острие истории, защищаем европейскую цивилизацию. Вы нам дали пять (миллиардов долларов) под громадные проценты», – заключил Рабинович.

Ранее сообщалось, что Порошенко захотел стать «отцом нации».

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