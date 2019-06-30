Советник главы Киргизии ушел в отставку в поддержку Атамбаева

Советник президента Киргизии Айбек Азыранкулов объявил об увольнении в знак поддержки бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева, лишенного неприкосновенности.

В воскресенье Азыранкулов прибыл в село Кой-Таш в дом к бывшему лидеру страны и заявил, что намерен поддержать Атамбаева. «Вы же видите возмущение народа. И не только того, который собрался здесь, но и повсеместно, по всей стране», – приводит его слова РИА «Новости».

Азыранкулов сказал, что с 2006 года является членом основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии и чтобы поддержать его подал в отставку с поста советника главы республики Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, в четверг парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Это произошло после того, как в прокуратуру поступил перечень обвинений в адрес бывшего президента. Его подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.

Сам Атамбаев назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.