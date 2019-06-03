В Харькове националисты атаковали офис еврейского комитета

В Сети появились фотографии нападения националистов из «Национального корпуса» (подразделения нацбатальона «Азов») на офис Украинского еврейского комитета (УЕК) в Харькове; в этом же здании находится офис израильского консула.

«В этом же здании находится Израильский культурный центр и офис консула Государства Израиль. Ранее экстремисты из Нацкорпуса потребовали у президента УЕК Александра Фельдмана 1 млн долларов за «защиту», – написал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Отметим, что ранее в понедельник послы Польши и Израиля на Украине выступили против открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру УПА* (Украинская повстанческая армия*, запрещена в России) Роману Шухевичу.

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал их за это, заявив, что они повторяют «тезисы российской пропаганды».