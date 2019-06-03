В экономике еврозоны зафиксирован спад четвертый месяц подряд

Май стал четвертым месяцем подряд, когда в обрабатывающей промышленности еврозоны зафиксировали спад; при этом в последний месяц весны темпы спада выросли из-за торговой войны между США и Китаем и Brexit.

Индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до 47,7 пунктов, что на две десятых пункта ниже апрельских показателей и практически идентично шестилетнему уровню, который зафиксировали в марте, пишет «Эксперт online».

В настоящее время PMI является довольно точным показателем, отражающим экономическое состояние. При более чем 50 пунктах в экономике дела обстоят нормально. Если же показатель опускается ниже, это свидетельствует о «нездоровой» ситуации.

«Обрабатывающее производство в мае вновь сократилось. Это значит, что во втором квартале сектор будет тянуть экономику в целом вниз. Четвертый месяц непрерывного снижения производства и дальнейший резкий спад количества новых заказов подчеркивают, что положение в секторе сейчас самое плохое после 2013 года», – прокомментировал статистические показатели главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Отмечается, что в ближайшем будущем никаких улучшений произойти не может. О продолжении спада какое-то (не исключено, что продолжительное) время также говорит индекс новых заказов. По сравнению с апрелем он хоть и немного вырос (с 45,8 до 46,6 пунктов), однако сохраняется на отметке ниже 50 уже более восьми месяцев.

Европейский центральный банк работает над способами поддержки экономики. Согласно мнению опрошенных экспертов, ЕЦБ вряд ли поднимет процентные ставки до 2021 года. Предполагается, что главный банк Европы может внести изменения в уже существующие программы и меры ради более высокой приспособляемости.