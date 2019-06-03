Стоимость акций Газпрома достигла рекордного за 10 лет значения

По данным торгов на Московской бирже, акции Газпрома в понедельник после роста более чем на 10% вновь побили рекорды, а капитализация компании подскочила выше 5,6 трлн рублей.

По состоянию на 12.44 мск акции газового холдинга удерживались на максимальной высоте за восемь лет и росли на 9,13%, передает «Прайм».

При этом ранее во время торгов акции подскакивали до 237,39 рубля (10,4%), что являлось максимумом с апреля 2011 года. В то же время рыночная капитализация Газпрома поднималась выше 5,6 трлн рублей.

На пике стоимость акции компании достигла 251,65 рубля (рост на 17%), что стало максимумом с августа 2008 года. После пика последовал откат: на 13.55 мск котировки были около 235 рублей.

Отмечается, что за несколько минут до выхода стоимости акций газового холдинга на пик Московская биржа повысила для них верхние значения границ ценового коридора торгов и диапазона оценки рыночных рисков.

«В соответствии с методикой определения ... риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО «Московская биржа» в 13.03 мск изменены значения верхних границ ценового коридора (до 251,69 рубля) и диапазона оценки рыночных рисков (до 269,691 рубля, эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги GAZP», - говорится в сообщении биржи.

Под данным тикером торгуются обыкновенные акции Газпрома.

Ранее сообщалось о том, что капитализация Газпрома превысила аналогичный показатель Роснефти. В середине мая стало известно о новом историческом максимуме акций Газпрома.