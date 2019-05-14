По итогам дня капитализация Газпрома превысила аналогичный показатель Роснефти, что подняло газовый холдинг на второе место в рейтинге среди российских компаний.

По данным торгов, на первом месте остается Сбербанк, передает РИА «Новости».

Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что к закрытию торгов капитализация Газпрома составляла 4,49 трлн рублей, а Роснефти – 4,461 трлн рублей. При этом у Сбербанка данный показатель достиг с учетом обыкновенных акций и префов 5,12 трлн рублей.

По итогу дня акции Газпрома выросли на 16,36% (до 189,67 рублей), а Роснефти – на 0,9% (до 420,95 рублей). Отмечается, что акции газового холдинга обновили максимум цены с марта 2012 года, когда на пике подорожали до 190,1 рубля, то есть на 17,1%.

Примерно в 17.20 капитализация крупнейшей нефтяной компании краткосрочно оказалась ниже этого же показателя газовой компании, а после 18.00 Газпром устойчиво лидировал. Такое изменение произошло после новостей об изменении рекомендации правления компании совету директоров по поводу дивидендов за 2018 год: было предложено увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией, то есть до 16,61 рубля на одну акцию.

Финансовый эксперт Евгений Волков считает, что даже после сегодняшнего скачка котировок дивидендная доходность Газпрома остается выше аналогичного показателя по префам Сбербанка, что делает акции газового холдинга привлекательными для покупки. По его оценке, стоимость бумаг Газпрома может достигнуть 200 рублей.

«Сегодня же такой взлет котировок акций Газпрома можно объяснить еще и тем, что инвесторы продавали другие ликвидные акции, чтобы «прокатиться» на волне газпромовского роста», – сказал эксперт.

Напомним, в сентябре 2018 года компания «Новатэк» впервые в истории обогнала Газпром по рыночной капитализации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему государственный гигант проиграл частной компании.