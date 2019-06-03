Саакашвили назвал сроки возвращения в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который недавно снова прибыл на Украину, заявил, что намерен вернуться на родину через один или три месяца.

«Месяц или три месяца», – передает его ответ на вопрос о сроках возвращения в Грузию РИА «Новости».

Он покинул Грузию в 2013 году. Там против него возбудили несколько уголовных дел, он осужден заочно.

Напомним, Саакашвили, выдворенный и с Украины при президенте Петре Порошенко, после инаугурации Владимира Зеленского вернулся на Украину.