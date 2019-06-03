Тимошенко призвала начать переговоры по пленным «с чистого листа»

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что переговоры об обмене пленных нужно начать «с чистого листа».

«Минские договоренности зашли в тупик. Новой власти надо немедленно начать переговоры об освобождении украинских удерживаемых лиц с чистого листа», – передает ее слова ТАСС.

Тимошенко добавила, что за последние годы в направлении освобождения украинцев сделано очень мало, несмотря на громкие заявления о результативности Минска-2.

«Никакого обмена пленными не существовало, просто прикрывали этими заявлениями тотальную коррупцию и раздел ресурсов страны людьми, которые окружали бывшего президента. Сейчас надо начинать все сначала», – считает она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего лидера Украины 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.