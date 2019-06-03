Британские ученые изучили связь между размером женской груди и капустой

В Британии изучили бытующие поверья относительно того, как можно увеличить размер груди; в частности, спросили у ученых, влияет ли капуста на объем бюста.

Британское издание The Mirror написало об исследовании организации «Косметическая и пластическая хирургия» (MYA), которая изучила запросы в интернет-поисковиках относительно того, как, не прибегая у хирургическим операциям, увеличить бюст.

На первом месте оказалось употребление капусты и шпината, которые содеражат лигнаны, «тип фитоэстрогена, который имитирует эстроген в организме», поясняет издание.

Однако хирург MYA пояснил, что размер груди зависит от гормонов и веса и непредсказуемо меняется вместе с ними. Так что изменение размера бюста после регулярного употребления капусты, скорее, можно считать случайным. Эксперт не советует капусту в качестве надежного средства для увеличения груди.

Также не были найдены научные доказательства связи употребления соевого молока и роста груди. Не доказано также влияние массажа и применение вазелина в решении этого деликатного вопроса.