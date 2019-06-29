Дальнобойщиков решили штрафовать и лишать авто за перевес

Водителей грузовых автомобилей могут лишить прав в случае перевеса, так как тяжелый транспорт портит дорожное покрытие, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, было принято решение ввести строгие санкции против недобросовестных водителей, которые перегружают свои автомобили, передает телеканал «Россия 1».

Также у дальнобойщиков будут конфисковывать автомобили и груз, поскольку перегруз тяжелого транспорта портит дорожное покрытие.

Однако сам глава Минтранса признался, что подобные меры «очень жесткие».

Ранее национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность взыскания ущерба нанесение урона дорожной инфраструктуре и с водителей фур, и с транспортных компаний, которые допускают превышение допустимого веса продукции.