Канделаки объяснила, почему раскрыла истинных организаторов беспорядков в Грузии

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что побудило ее раскрыть «детали грузинской политической кухни».

«После того, как я написала о том, что [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили подрядился работать наконечником копья у [украинского олигарха Игоря] Коломойского, мне звонят люди [грузинского политика, экс-премьера республики] Бидзины Иванишвили, уточняя подробности. Кое-кто даже просил не раскрывать детали грузинской политической кухни, но сейчас вы поймете, почему это важно и нужно делать», – написала она в своем Telegram-канале.

«Все начинается с Украины и новой власти, той, которая с человеческим лицом, но с седыми кудрями известного, как сказал Владимир Путин, «проходимца». Киев на сегодняшний день – вотчина Кличко. Коломойский подрядил Мишико (а тот и рад стараться) бегать по объектам, построенным и реконструированным киевским мэром, и кричать «Украли все». По аналогичной схеме Саакашвили наводит шороху по поводу Одессы и не оставляет мечты вернуться в Грузию. Потому и подогревает 2-3 тыс. человек стоять под окнами Иванишвили в Тбилиси, изображая русофобию и прочий шум», – отметила Канделаки.

На ваш взгляд Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси? Да

Нет



«Социальные сети и СМИ выполняют роль мультипликатора, и в России – людям, потерявшим вкус к грузинской политике, – кажется, что грузины сошли с ума. Потому и просвещаю. Не сошли. Просто один очень хитрый олигарх использует одного не очень умного грузина», – заключила Канделаки.

Накануне Канделаки сообщила, что Саакашвили стоит за беспорядками и антироссийскими акциями в Грузии. По ее словам, бывшему президенту Грузии дали «финансирование на протесты», которые «оплачивает господин Коломойский, а оператором выступает [президент Украины Владимир] Зеленский».

Киевский политолог Михаил Погребинский не исключил, что утверждения Канделаки о финансировании беспорядков в Грузии олигархом Игорем Коломойским могут соответствовать действительности. По его словам, у медиаменеджера есть свои источники в кругах олигархов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД