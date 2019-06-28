Канделаки назвала реальных организаторов волнений в Грузии

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России» – как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Канделаки назвала реальных организаторов волнений в Грузии

               28 июня 2019, 12:49
            Фото: Стоян Васев/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Телеведущая Тина Канделаки решила «сэкономить время всем конспирологам» и назвала «реальных инициаторов и спонсоров» последних событий в Грузии.

            По словам Канделаки, за антироссийскими волнениями в Грузии стоит бывший президент страны и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

            «От очень надежных источников я знаю, что Михаил Саакашвили слезно умолял [украинского олигарха Игоря] Коломойского дать ему хоть какую-то должность. Получил отказ, но взамен ему дали финансирование на протесты, которые, получается, оплачивает господин Коломойский, а оператором выступает [президент Украины Владимир] Зеленский», – написала она в своем Telegram-канале.

            На ваш взгляд

             
            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?


            Обсуждение: 126 комментариев

            «Мишико сегодня легко можно встретить в киевских ресторанах, по старой доброй традиции глазеющего на девушек и с удовольствием встречающегося со всеми, кто хочет с ним поговорить. Ведь, как мы знаем, совсем не обязательно быть с протестом, чтобы им руководить», – заключила она.

            Накануне премьер Грузии Мамука Бахтадзе также заявил, что ответственность за беспорядки на митингах в Тбилиси несет Саакашвили и его соратники.

            После инаугурации украинского президента Владимира Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому главе страны, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса».

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