Канделаки назвала реальных организаторов волнений в Грузии

Телеведущая Тина Канделаки решила «сэкономить время всем конспирологам» и назвала «реальных инициаторов и спонсоров» последних событий в Грузии.

По словам Канделаки, за антироссийскими волнениями в Грузии стоит бывший президент страны и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

«От очень надежных источников я знаю, что Михаил Саакашвили слезно умолял [украинского олигарха Игоря] Коломойского дать ему хоть какую-то должность. Получил отказ, но взамен ему дали финансирование на протесты, которые, получается, оплачивает господин Коломойский, а оператором выступает [президент Украины Владимир] Зеленский», – написала она в своем Telegram-канале.

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«Мишико сегодня легко можно встретить в киевских ресторанах, по старой доброй традиции глазеющего на девушек и с удовольствием встречающегося со всеми, кто хочет с ним поговорить. Ведь, как мы знаем, совсем не обязательно быть с протестом, чтобы им руководить», – заключила она.

Накануне премьер Грузии Мамука Бахтадзе также заявил, что ответственность за беспорядки на митингах в Тбилиси несет Саакашвили и его соратники.

После инаугурации украинского президента Владимира Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому главе страны, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса».

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